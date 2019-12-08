"القيادة على الرصيف".. رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن أسوأ ذنب ارتكبه

القاهرة- (مصراوي):

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن أسوأ ذنب يتعلق بممخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف المُخصص للمُشاة.

وقال جونسون في حديث مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائمًا أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة".

وأضاف: "أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تماماً وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف، وأعتقد أن هذا خطأ، وأشعر بالضيق من ذلك؛ لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف".