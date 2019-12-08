المرصد السوري يكشف عدد النازحين من إدلب خلال أسبوع بسبب العدوان التركي

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، بأن العمليات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد أجبرت نحو 38 ألف مدني على النزوح خلال أسبوع واحد.

واتهم المرصد الجانب التركي بغض الطرف عما تقوم به القوات السورية والروسية في المنطقة، التي من المفترض أن يكون مسؤولا عن "خفض التصعيد" فيها، والتركيز في المقابل على منطقة شمال شرق سوريا حيث المواجهات والاحتكاكات مع المسلحين الأكراد.

وأوضح المرصد أن أكثر من 38 ألف مدني اضطروا إلى النزوح من الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان وتوجهوا إلى أعزاز والباب وعفرين بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، وبعضهم الآخر ذهب إلى مدينة إدلب وغيرها، وسط ظروف إنسانية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال خلال زيارة لأطراف المحافظة إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".