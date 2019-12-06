سانا: الجيش السوري ينشر نقاطا جديدة على طريق الحسكة حلب الدولي

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري تمركزت في نقاط جديدة، على طريق الحسكة حلب الدولي.

وذكرت "سانا"، مساء اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش انتشرت عند مفرق ليلان غرب تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد ، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من الجيش التركي.

وتقع بلدة تل تمر غربي الحسكة وتتبعها 133 قرية، وتبعد 30 كيلومترا عن مدينة الحسكة و35 كيلومترا عن مدينة رأس العين.