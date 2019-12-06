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لافروف: المشكلة الكردية "قنبلة موقوتة" تهدد المنطقة بأسرها

07:28 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
لافروف: المشكلة الكردية "قنبلة موقوتة" تهدد المنطقة بأسرها

سيرجي لافروف

روما - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن المسألة الكردية "هي في الحقيقة قنبلة" تهدد الشرق الأوسط بأكمله ، داعياً الأكراد إلى قبول الحوار مع النظام السوري.

وقال لافروف "آمل أن يتعلم أصدقاؤنا الأكراد من تجربة المراوغين الأمريكيين، أنه لا يوجد سبيل آخر سوى إيجاد اتفاق مع السلطات السورية".

واضاف لافروف في كلمته بمنتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما:"إن المشكلة الكردية تعد حقًا قنبلة تهدد دول المنطقة جمعاء".

وكرر لافروف دعمه لما يسمى بعملية أستانة ، وهي محاولة تدعمها روسيا وتركيا وإيران لتهدئة التوتر وتفضيل المحادثات بين الأطراف المتصارعة في سوريا.

سيرجي لافروف المشكلة الكردية النظام السوري
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