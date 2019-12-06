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وزير الخارجية الروسي يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل

04:04 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
وزير الخارجية الروسي يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (أ ف ب):

أفادت متحدثة باسم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أنه يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ الاجتماع المثير للجدل الذي عقده في 2017 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "يتم التحضير للاجتماع" المرتقب في العاشر من ديسمبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يجر لافروف زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية منذ مقابلته ترامب في المكتب البيضاوي في مايو 2017، التي أعقبتها اتهامات بأن الرئيس الأمريكي أفشى معلومات استخباراتية سرية خلال الاجتماع.

وأظهرت صور من الاجتماع لافروف وهو يضحك مع ترامب والسفير الروسي السابق لدى واشنطن سيرغي كيسلياك.

وتمت لاحقًا تبرئة ترامب من الشبهات بشأن التعاون مع روسيا التي تركز عليها تحقيق استمر لمدة طويلة. ومع ذلك، توصل التحقيق إلى أن موسكو حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية في 2016 لصالح ترامب.

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