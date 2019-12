ترامب عن قمة الناتو: رحلة ناجحة.. وأجبرت القادة على دفع 130 مليارا

كتبت- رنا أسامة:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في "الناتو" بأنها رحلة ناجحة، مُتهمًا في الوقت نفسه ما وصفها بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ببذل كل ما في وسعها للتقليل من شأن "رحلته الناجحة للغاية"- على حدّ قوله.

وغرّد مُتحدثًا عن إنجازاته في قمة الناتو، على حسابه عبر تويتر، الخميس: "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنويًا و400 مليار دولار إضافية لمدة 3 سنوات. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect!