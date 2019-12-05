ترامب عن قمة الناتو: رحلة ناجحة.. وأجبرت القادة على دفع 130 مليارا

كتبت- رنا أسامة:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في "الناتو" بأنها رحلة ناجحة، مُتهمًا في الوقت نفسه ما وصفها بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ببذل كل ما في وسعها للتقليل من شأن "رحلته الناجحة للغاية"- على حدّ قوله.

وغرّد مُتحدثًا عن إنجازاته في قمة الناتو، على حسابه عبر تويتر، الخميس: "لقد ضغطت بنجاح فائق على قادة دول الناتو، حتى جعلتهم يدفعون 130 مليار دولار سنويًا و400 مليار دولار إضافية لمدة 3 سنوات. لا توجد زيادة بالنسبة للولايات المتحدة، فقط الاحترام العميق!".

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

وأضاف في تغريدة منفصلة: "توفر القيادة الأمريكية للعالم قوة، ويجب أن نستمر في إظهار القوة والفوز على جميع الجبهات البرية والجوية والبحرية والفضائية!".

.@NATO has now recognized SPACE as an operational domain and the alliance is STRONGER for it. U.S. leadership ensures peace through strength and we must continue to show strength and WIN on all fronts – land, air, sea, and SPACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

يأتي حديث ترامب عن إنجازاته في القمة التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في لندن، رغم تعرضه لأكثر من موقع مُحرج، دفعه إلى مُغادرة القمة غاضبًا أمس الأربعاء وإلغائه مؤتمر صحفي كان مُقررًا على هامش فعاليات القمة، وذلك ردًا على سخرية بعض الزعماء منه.

كان نُشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهم يسخرون من ترامب- على ما يبدو- خلال تواجدهم في لندن لحضور القمة التي انعقدت بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس "الناتو"، وسط توتر الأجواء بين عدد من أعضائه على رأسهم تركيا وفرنسا.

ووفق الفيديو، فإن القادة -الذين لم يكونوا على دراية بأن الفيديو يُسجل- لم يذكروا اسم ترامب صراحة، ولكن من السهل فهم أنهم يتحدثون عنه ويسخرون منه. وبحسب المقطع، فإن جونسون سأل ماكرون "ألهذا السبب تأخرت؟"، فقاطعه ترودو "كان متأخرًا؛ لأنه بقى في المؤتمر الصحفي 40 دقيقة".

بدوره، وصف ترامب، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه شخص "ذو وجهين"، بعد ظهوره في مقطع الفيديو المُسرب وهو يتحدث ويضحك مع نظيريه الهولندي مارك روت، والبريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميرة البريطانية آن، أثناء تواجدهما في قصر باكنجهام.