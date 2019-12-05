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استمرار حرائق الغابات في استراليا

12:09 م الخميس 05 ديسمبر 2019
استمرار حرائق الغابات في استراليا

حرائق الغابات _ أرشيفية

كانبرا - (د ب ا):

أصدرت السلطات الاسترالية تحذيرات طارئة بعد اندلاع خمسة حرائق غابات، بينهم أربعة خارج سيدني، حيث ساهمت الحرارة المرتفعة والرياح في اشتعال النيران.

ووقع أقرب حريق لسيدني في جبل جوسبيرز،حيث آتى على أكثر من 230 ألف هيكتار، منهم جزء من منتزه وليمي الوطني، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب المدينة.

ولم يتمكن رجال الأطفال من السيطرة على الحريق خلال السبعة أسابيع الماضية.

وجرى إصدار أربعة تحذيرات طوارئ.

ويشار إلى أن سيدني تختنق أيضا من تراجع مستوى جودة الهواء "بشكل خطير" بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات حول المدينة.

ويكافح حاليا أكثر من 1700 رجل إطفاء 117 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز. ومازال لم يتم السيطرة على أكثر من 60 حريق منهم.

حرائق الغابات استراليا كانبرا

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