الخارجية تطلق فيديو بمناسبة استضافة مصر لـ"أسوان للسلام والتنمية المستدامة"

القاهرة - (أ ش أ):

أطلقت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو بمناسبة استضافة مصر لـ"منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" المقرر انعقاده يومي 11 و12 ديسمبر الجارى.

تأتي استضافة المنتدى في إطار مواصلة الجهود المكثفة للرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية.