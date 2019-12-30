السودان: الإعدام لـ27 عنصرا أمنيا في قضية قتل المُعلم أحمد الخير

وكالات:

قررت محكمة سودانية الحكم بالإعدام ضد 27متهماً في قضية قتل المعلم السوداني "أحمد الخير" الذي تعرض للتعذيب على يد قوات الأمن خلال الحراك السوداني الأخير.

شهد محيط محكمة أم درمان تواجدا أمنيا مكثفًا وسط حضور عدد كبير من الأساتذة للتضامن مع أسرة زميلهم الراحل، وذلك في القضية التي اتهم فيها 38 شخصًا بالقتل العمد والاشتراك الجنائي والاعتقال غير المشروع.

كان سعد الخير، شقيق الضحية طالب أمس الأحد في حديثه لوسائل إعلام محلية بالقصاص من قتلة شقيقه بعقوبة الإعدام. وقال إن المتهمين حالياً (38) متهماً من أفراد جهاز المخابرات.

وأشار بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن "القضاء السوداني أثبت نزاهته طوال جلسات المحاكمات التي استمرت أكثر من ستة أشهر".

كانت المحكمة استمعت خلال 26 جلسة إلى شهود الدفاع والإتهام، بجانب شهادة كل من استشاري الطب الشرعي بوزارة الصحة واختصاصي الطب الشرعي بولاية القضارف، بالإضافة إلى ممثل الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة، ومدير أمن ولاية كسلا السابق بجانب عدد من المعتقلين كانوا رفقة المعلم أحمد الخير.

كان النائب العام السوداني أصدر خطابا في السابق لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني طالب فيه برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الجريمة التي وقعت بمنطقة خشم القربة.