النواب العراقي يخاطب برهم صالح لترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يومًا

القاهرة - (مصراوي)

خاطب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، لتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وجاء في الخطاب المرسل من الحلبوسي، إلى الرئيس العراقي، أنه حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

وأضاف الخطاب، أنه استنادًا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا.