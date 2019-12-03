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النواب العراقي يخاطب برهم صالح لترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يومًا

11:18 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
النواب العراقي يخاطب برهم صالح لترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يومًا

محمد الحلبوسي

القاهرة - (مصراوي)

خاطب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، لتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وجاء في الخطاب المرسل من الحلبوسي، إلى الرئيس العراقي، أنه حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

وأضاف الخطاب، أنه استنادًا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا.

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محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي العراق

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