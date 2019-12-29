أردوغان يبحث مع المستشارة الألمانية هاتفيًا ملفي ليبيا وسوريا

وكالات:

أعلنت الرئاسية التركية، أن الرئيس رجب طيب أدروغان، بحث في اتصال هاتفي، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ملفي ليبيا وسوريا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تواصل هاتفيًا، في وقت سابق من اليوم، مع ميركل، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الأحد، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر.