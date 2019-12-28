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رئيس الوزراء الإيطالي: تحدثنا مع بوتين وأردوغان حول الوضع في ليبيا

03:14 م السبت 28 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء الإيطالي: تحدثنا مع بوتين وأردوغان حول الوضع في ليبيا

جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي

وكالات:

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على حثّ الجميع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت "تحدثنا مع أردوغان وبوتين حول مواصلة الجهود لدعوة كل الجهات إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ومواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري"،

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي "الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار".

رئيس الوزراء الإيطالي ليبيا بوتين اردوغان جوزيبي كونتي

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