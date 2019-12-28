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الرئيس الجزائري يكلّف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة

02:29 م السبت 28 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري يكلّف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وكالات
عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عبد العزيز جراد في منصب وزير أول (رئيسًا للحكومة)، وذلك خلفا لصبري بوقادوم.
وكان عبد العزيز جراد، شغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد اليامين زروال، كما يعتبر أستاذ بمعهد العلوم السياسية ومحلل سياسي.
بالإضافة إلى مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس الأسبق علي كافي، ومدير المدرسة العليا للإدارة لمدة 5 سنوات.

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عبد العزيز جراد

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