الرئيس الجزائري يكلّف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة

وكالات

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عبد العزيز جراد في منصب وزير أول (رئيسًا للحكومة)، وذلك خلفا لصبري بوقادوم.

وكان عبد العزيز جراد، شغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد اليامين زروال، كما يعتبر أستاذ بمعهد العلوم السياسية ومحلل سياسي.

بالإضافة إلى مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس الأسبق علي كافي، ومدير المدرسة العليا للإدارة لمدة 5 سنوات.