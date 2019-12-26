كتبت- إيمان محمود:

كذبت الرئاسة التونسية ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اتفاقه مع تونس لدعم حكومة طرابلس الليبية. وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريحات صحافية اليوم، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف.

واستهجنت الرئاسة التونسية تصريحات أردوغان، وقالت إنها "لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد".

كما كذبت تونس ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، فتحي باشاغا، حول انضمام تونس والجزائر لحلف مع تركيا لدعم حكومة الوفاق. وقالت في تصريحها لـ"الصباح نيوز" التونسية: تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: "ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".

وأضافت، أن الدعم السياسي لحكومة فايز السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.​