بوتين: روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام أربع مرات بالفعل

تل ابيب - (د ب ا)

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه "بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا بالفعل في حالة حرب بالفعل" وذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع نتنياهو اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام "أربع مرات بالفعل".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي أوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هى نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سورية، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.

يشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سورية وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.

جدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سورية، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سورية.