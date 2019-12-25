أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

بوتين: روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام أربع مرات بالفعل

08:28 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بوتين: روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام أربع مرات بالفعل

فلاديمير بوتين

تل ابيب - (د ب ا)

قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه "بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا بالفعل في حالة حرب بالفعل" وذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع نتنياهو اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام "أربع مرات بالفعل".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي أوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هى نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سورية، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.

يشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سورية وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.

جدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سورية، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سورية.

فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو إسرائيل روسيا

الخبر التالى:

مستشارة "الأسد" تُهدد واشنطن: "ليس لكم حق في نفط سوريا ولا نريد منكم إعمارها"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان