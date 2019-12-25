قتلى وجرحى حوثيون بنيران قوات الجيش اليمني في الجوف

عدن - (أ ش أ):

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية في انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "لزرقة"، في مديرية المصلوب.