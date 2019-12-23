نتنياهو يوقع مع رئيسي اليونان وقبرص اتفاق مد خط انابيب غاز في يناير المقبل

تل ابيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى مناقشات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، امس الأحد.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" مساء اليوم الاثنين إن الزعماء الثلاثة اتفقوا على عقد قمة في اليونان الشهر المقبل حيث سوف يوقعون على اتفاق بشأن إقامة خط انابيب ايست ميد الجديد الذي سوف ينقل الغاز الطبيعي من اسرائيل عبر قبرص إلى اليونان واوروبا.

وتسعى إسرائيل إلى إرسال الغاز إلى أوروبا عبر خط "إيست ميد"، الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتر، بداية من عام 2025. ويمكن أن تتجاوز تكلفة الخط، الذي يبدأ من إسرائيل إلى قبرص، ثم إلى جزيرة كريت، ليعبر الأراضي اليونانية، ويصل إلى إيطاليا في نهاية المطاف، 5ر6 مليار دولار.

ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.

ويقول المشاركون في المشروع إنه سوف يكون بمثابة تحالف" لثلاث دول ديمقراطية في شرق البحر المتوسط" وهو الوحيد الممكن في منطقة تمزقها الصراعات.

وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات بين إسرائيل وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، حيث قامت سفن بحرية تركية مؤخرا بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر بالقرب من قبرص.

وحذر مسؤولون أتراك بأن أنقرة لن تسمح لإسرائيل بنقل خط أنابيب للغاز من خزانات الغاز الطبيعي إلى قبرص واليونان.