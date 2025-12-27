عبدالسند يمامة يكشف موقفه من خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي عن موقفه من الترشح بانتخابات رئاسة الحزب المنتظر إجراؤها في يناير 2026 والتي تشهد حالة من الترقب الشديد لدى الوفديين.

وقال "يمامة" لمصراوي إنه يجري مشاورات خلال الفترة الحالية لحسم موقفه، موضحًا أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن قراره النهائي بشأن الترشح أو عدم الترشح.

وكان عبدالسند يمامة قد أعلن في وقت سابق عن إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد في 30 يناير 2026.

وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق والدكتور هاني سري عن ترشحهما لرئاسة الحزب خلال الانتخابات المقبلة.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن