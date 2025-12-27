إعلان

عبدالسند يمامة يكشف موقفه من خوض انتخابات رئاسة حزب الوفد

كتب- عمرو صالح:

08:40 م 27/12/2025

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي عن موقفه من الترشح بانتخابات رئاسة الحزب المنتظر إجراؤها في يناير 2026 والتي تشهد حالة من الترقب الشديد لدى الوفديين.

وقال "يمامة" لمصراوي إنه يجري مشاورات خلال الفترة الحالية لحسم موقفه، موضحًا أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن قراره النهائي بشأن الترشح أو عدم الترشح.

وكان عبدالسند يمامة قد أعلن في وقت سابق عن إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد في 30 يناير 2026.

وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق والدكتور هاني سري عن ترشحهما لرئاسة الحزب خلال الانتخابات المقبلة.

الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد السيد البدوي

