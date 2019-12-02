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مصرع 17 شخصًا في انقلاب حافلة شمالي المغرب

03:32 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
مصرع 17 شخصًا في انقلاب حافلة شمالي المغرب

انقلاب حافلة شمالي المغرب

القاهرة - (مصراوي):

لقي 17 شخصا مصرعهم، الأحد، في حادث انقلاب حافلة، بينما أصيب 36 آخرون بجروح، في شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس الاثنين.

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.

كما أعلن عن فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

ووضعت السلطات استراتيجية لمواجهة حوادث السير وتشديد المراقبة، خصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات، أسفر عن 42 قتيلا في سبتمبر 2012.

انقلاب حافلة المغرب وزارة الصحة

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