الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الكونغو الديمقراطية

أبوظبي - أ ش أ

أدانت الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع في قرية نتومبي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية اليوم-الخميس- أنها تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.