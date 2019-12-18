محتجون لبنانيون يتظاهرون أمام مجلس النواب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ن ن ا" في نبأ لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن محتجون تجمعوا أمام أحد مداهل مجلس النواب في وسط بيروت بالقرب من الجامع العمري ويلوحون بالأعلام اللبنانية ويهتفون للتغيير والمحاسبة.

وحاولت قوات الأمن المحيطة بمجلس النواب اللبناني، تفريق المحتجين من أمام البرلمان، وسط إصرر من المتظاهرين على الاستمرار في الاحتجاجا أمام المجلس.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة في جسر الرينج والمناطق المحيطة بساحة رياض الصلح وسط بيروت.