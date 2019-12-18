أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

محتجون لبنانيون يتظاهرون أمام مجلس النواب

08:19 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
محتجون لبنانيون يتظاهرون أمام مجلس النواب

محتجون لبنانيون

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ن ن ا" في نبأ لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن محتجون تجمعوا أمام أحد مداهل مجلس النواب في وسط بيروت بالقرب من الجامع العمري ويلوحون بالأعلام اللبنانية ويهتفون للتغيير والمحاسبة.

وحاولت قوات الأمن المحيطة بمجلس النواب اللبناني، تفريق المحتجين من أمام البرلمان، وسط إصرر من المتظاهرين على الاستمرار في الاحتجاجا أمام المجلس.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة في جسر الرينج والمناطق المحيطة بساحة رياض الصلح وسط بيروت.

مجلس النواب اللبناني بيروت احتجاجات لبنان

الخبر التالى:

السفير الفرنسي: 1.5 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بباريس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | برشلونة 0 - 0 ريال مدريد.. الكلاسيكو