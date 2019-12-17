الملك سلمان يبحث مع وزير خارجية اليونان "المستجدات في المنطقة"

الرياض- (د ب أ):

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد جرى خلال اللقاء "بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة".

تأتي زيارة الوزير اليوناني للسعودية في مستهل جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا الإمارات والأردن. ووفقا لوسائل إعلام يونانية فإن الجولة تركز على "القضايا الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية المهمة".