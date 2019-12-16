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السفارة الكندية توضح حقيقة تسهيل إجراءات هجرة المسيحيين اللبنانيين

10:54 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
السفارة الكندية توضح حقيقة تسهيل إجراءات هجرة المسيحيين اللبنانيين

كندا

القاهرة- (وكالات):

أوضحت السفيرة الكندية في لبنان حقيقة الشائعات المتداولة عن وجود في بلادها برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا.

وكتبت السفيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": " في مواجهة الشائعات الخاطئة المستمرة، أؤكد أنه لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا".

وأكدت السفيرة على أنه "يجري التدقيق في الطلبات المقدمة من جميع أنحاء العالم بطريقة موحدة ووفقا للمعايير نفسها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا أنباء عن فتح السفارة الكندية أبواب الهجرة للمسيحيين في لبنان إلى كندا.

السفارة الكندية لبنان تويتر

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