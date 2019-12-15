أمريكا تعتزم الإعلان خلال أيام عن سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

واشنطن (أ ش أ)

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة.

وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي.

وكان السفير خليل زاد قال يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم الأربعاء الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.

وما يزال للولايات المتحدة ما بين 12 ألف جندي إلى 13 ألفا في أفغانستان في الوقت الراهن.

وأوضح المسئولون أن هذا الانسحاب بأنه سيكون مرحليا وسيتم على مدى بضعة أشهر، وسينفذ من خلال إعادة نشر بعض القوات وعدم استبدال البعض الآخر.