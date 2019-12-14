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قبل الكريسماس.. إندونسيا تعتقل 7 متشددين وتكثّف الأمن في البلاد

06:23 م السبت 14 ديسمبر 2019
قبل الكريسماس.. إندونسيا تعتقل 7 متشددين وتكثّف الأمن في البلاد

الشرطة الإندونيسية

جاكرتا - أ ش أ

تمكنت الشرطة الإندونيسية من إلقاء القبض على سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة متشددة في محافظة /بابوا/ الواقعة أقصى شرقي البلاد.

وقال نائب شرطة /بابوا/ - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت - إن فريق مكافحة الإرهاب ألقى القبض على شخص، كشف عن هويته، خلال عملية مداهمة منزل ببلدة سينتاني في الخامس من شهر ديسمبر الجاري بعد تلقي بلاغًا من الاستخبارات يفيد بأن بعض الأعضاء التابعين لجماعة متشددة قد لاذت بالفرار من جزر أخرى إندونيسية إلى /بابوا/ منذ العام الماضي.

وأدى إلقاء القبض على الشخص إلى إمكانية التوصل إلى ستة آخرين مشتبه بهم، وتم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي في مدينة /جايابورا/ عاصمة محافظة /بابوا/، كما استولت الشرطة على أسلحة بيضاء وحواسب آلية محمولة ومواد تفجير، وقنبلة داخل ثلاثة منازل كان المشتبه بهم يستأجرونها.

ولفتت الشرطة إلى أن عملية إلقاء القبض على المشتبهين السبعة تأتي في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الإندونيسية على الأمن قبل حلول أعياد الميلاد المجيد واحتفالات رأس السنة.

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الشرطة الإندونيسية إندونسيا الكريسماس محافظة بابوا

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