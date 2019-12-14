إيران تطالب كوريا الجنوبية بسداد ثمن نفط بقيمة 6 مليار دولار

طهران - (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير كوريا الجنوبية الشهير الماضي للمطالبة بسداد سبعة تريليون وون (ستة مليارات من الدولارات) نظير نفط باعته للدولة الأسيوية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية أن إيران أعربت عن "أسف عميق" بشأن عدم إكمال سول المدفوعات التي كانت مودعة في مصرفين كوريين جنوبيين بدون نقلها إلى البنك المركزي الإيراني لسنوات جراء العقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن سلطات إيرانية أخرى، من بينها البنك المركزي، اشتكت. وتابعت أن كوريا الجنوبية أرسلت وفدا إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي وأوضحت أن الدولة سوف تتعاون مع الولايات المتحدة لإكمال عملية تحويل المدفوعات بنجاح.