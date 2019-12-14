مسؤول بمكافحة الإرهاب بإدارة ترامب يغادر البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

غادر مسؤول بارز بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن القومي، حسبما أفادت مصادر مطلعة الجمعة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن كريس ميلر، وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة، وخدم في أفغانستان، سيعود إلى وزارة الدفاع.

وأوضحت الوكالة أن ميلر، والذي يشغل منصب كبير مديري مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، كان بجانب مستشار الأمن القومي روبرت أوبريان في غرفة العمليات بالبيت الأبيض أثناء الغارة التي قتلت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سورية في أكتوبر.

وشارك ميلر في العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بما في ذلك عمليات إنقاذ رهائن وعمليات متعددة ضد داعش، ومن بينها عملية القضاء على البغدادي.

وكان قد تم تكليف ميلر للعمل في البيت الأبيض لمدة عام، ولكن تم تمديد التكليف أكثر من مرة. وكان أخر أيام عمله في البيت الأبيض الجمعة.