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إيران تكشف عن هجوم إلكتروني عنيف "لا يمكنها التحدث عنه بالتفصيل"

04:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
إيران تكشف عن هجوم إلكتروني عنيف "لا يمكنها التحدث عنه بالتفصيل"

محمد جواد اذري جهرمي

القاهرة- وكالات:

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي، إحباط هجوم أمني على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية لبلاده، لكنه قال: لايمكنني التحدث بالتفصيل عن هذا الهجوم.

وأضاف جهرمي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن "الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، ويتم استخلاص أبعاده، موضحا ان هذا الهجوم كان كبيرا جدا ويجب التحقق من أبعاده بدقة"، حسبما أوردت وكالة أنباء "إرنا".

غير أنه لم يكشف عن مصدر هذا الهجوم ولا الدولة التي تقف وراءه أو الأضرار التي نجمت عنه.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت تقريرًا أمس الثلاثاء، أفادت خلاله بأن "البنوك الإيرانية تعرضت لهجوم إلكتروني شديد، أدى إلى تسريب بيانات حسابات ملايين العملاء".

وقالت الصحيفة إنه "جرى نشر بيانات 15 مليون بطاقة مصرفية في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي على خلفية رع أسعار البنزين".

محمد جواد اذري جهرمي تكنولوجيا المعلومات إيران هجوم إلكتروني

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