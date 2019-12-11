ترامب يرشح جيسي ليو لمنصب وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم ترشيح جيسي ليو لمنصب وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية.

جاء ذلك في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعمل ليو حاليا محامية أمريكية في واشنطن العاصمة.