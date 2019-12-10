رويترز: الولايات المتحدة تعلق تدريبات عسكرية جوية لـ175 سعوديًا

مصراوي – وكالات:

قالت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية علقّت التدريبات الخاصة بحوالي 175 متدربا سعوديًا في مجال الطيران، وذلك بعد أيام من إطلاق نار داخل قاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا، والذي نفذه متدرب سعودي.

كان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين السعوديين، قدموا التعازي للولايات المتحدة بعد مقتل 3 أشخاص بالهجوم، وأشاروا إلى أن المنفذ لا يمثل الشعب السعودي.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مسئولين أمريكيين، فقد تم إيقاف تدريبات حوالي 175 طالبا سعوديًا في مجال الطيران الحربي، وذلك لإجراءات أمنية بعد الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم القوات البحرية أندريانا جينوالدي، إنه قد تم تعليق التدريبات للطلاب السعوديين منذ أمس الإثنين لأسباب أمنية.

وأضافت أن التعليق تم العمل به في 3 منشآت عسكرية أمريكية بينها قاعدة بينساكولا الجوية، وقاعدة وايتنج فيلد، ومايبورت في فلوريدا.