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قائد قسد: توطين مليون شخص بمدن شمال سوريا أمرًا خطيرًا

10:21 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
قائد قسد: توطين مليون شخص بمدن شمال سوريا أمرًا خطيرًا

الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الدي

أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة توطين مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتيين، أمرًا خطيرًا.

وحمل في تغريدة له على تويتر، الحكومتان الأمريكية والروسية، مسؤولية منع التغيير الديمغرافي للمناطق المحتلة، ودعاهم إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.

مظلوم عبدي سوريا قوات سوريا الديمقراطية الأكراد أردوغان تركيا

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