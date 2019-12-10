قائد قسد: توطين مليون شخص بمدن شمال سوريا أمرًا خطيرًا

أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة توطين مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتيين، أمرًا خطيرًا.

وحمل في تغريدة له على تويتر، الحكومتان الأمريكية والروسية، مسؤولية منع التغيير الديمغرافي للمناطق المحتلة، ودعاهم إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.