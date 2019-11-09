إيران:التحالفات الامريكية أدت إلى انعدام الأمن في أرجاء العالم

طهران - (د ب ا):

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن التحالفات الأمريكية لم تؤد إلى تعزيز الأمن.

ونقل القسم الإعلامي بوزارة الخارجية اليوم السبت، عن موسوي قوله، " التاريخ يشهد بأن التحالفات الأمريكية ليست سوى عناوين خاوية، ولم تؤد إلى تعزيز الأمن بل تسببت في الفوضى وانعدام الأمن في أرجاء العالم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وطالب موسوي الدول الإقليمية أن تمضي قدما وانطلاقا من طاقاتها وبالتعاون مع جيرانها، نحو ترسيخ أمن مستدام وشامل على صعيد المنطقة.

وأضاف موسوي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكونها تمتلك أطول شاطئ في منطقة الخليج الفارسي، ستواصل إجراءاتها بكل قوة حفاظا على مصالحها الاقتصادية والأمنية؛ بما في ذلك تامين حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة".

يشار إلى أن تحالفا عسكريا بحريا بقيادة الولايات المتحدة بدأ أول أمس الخميس مهمة لحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن في مايو ويونيو الماضيين.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات . من جانبها نفت إيران هذه الاتهامات.