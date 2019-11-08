الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن قتلى الحاوية

لندن (د ب أ)

أعلنت الشرطة البريطانية أسماء 39 مواطنا من فيتنام جرى العثور عليهم متوفين في حاوية على متن شاحنة قرب لندن في 23 أكتوبر الماضي.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس البريطانية إن من بين الضحايا ثماني سيدات و 10 مراهقين، بينهم صبيان، 15 عاما.

وقال تيم سميث ، الضابط البارز المسؤول عن التحقيق: "كانت هذه عملية مهمة بشكل لا يصدق ، وقد عمل فريقنا بجد لتقديم إجابات للعائلات التي تشعر بالقلق والتي تخشى أن يكون أقاربهم بين أولئك الذين انتهت حياتهم بشكل مأساوي".

وأضاف سميث "كانت أولويتنا هي تحديد الضحايا ، والحفاظ على كرامة المتوفين ودعم أصدقاء الضحايا وعائلاتهم".