بومبيو: ليس من الحكمة اعتبار روسيا شريكًا يعول عليه في الشرق الأوسط

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه ليس من الحكمة اعتبار روسيا شريكًا يعول عليه في الشرق الأوسط.

يتواجد بومبيو، في ألمانيا، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، ومن المُقرر أن يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويعتزم بومبيو مغادرة ألمانيا قبيل حلول الذكرى السنوية لسقوط الجدار والتي توافق يوم غد السبت.