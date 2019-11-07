زيارة بومبيو لمعبد هاله تضع الجالية اليهودية هناك أمام تحد كبير

هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

تضع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجالية اليهودية في مدينة هاله الألمانية أمام نوع من التحدي.

وقال رئيس الجالية هناك ماكس بريفوروتسكي لشبكة التحرير الصحفي الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "مهمتنا هي تنظيم الحياة الدينية وليس استقبال رئيس أو وزير".

يذكر أن رجلا حاول اقتحام معبد يهودي بمدينة هاله بقوة السلاح في التاسع من أكتوبر الماضي. وكان يوجد داخل المعبد وقت محاولة الهجوم نحو 50 فردا للاحتفال بأهم عيد يهودي، وهو يوم كيبور.

وخلال الفرار من المعبد، أصاب المتهم في الهجوم سيدة من المارة 40 عاما، ورجلا 41 عاما، بطلقات نارية بالقرب من المعبد.

واعترف المتهم 27 عاما، بمحاولة شن الهجوم، وكان لديه دوافع يمينية متطرفة ومعادية للسامية، ويقبع في الحبس الاحتياطي حاليا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا مساء أمس الأربعاء ويعتزم الالتقاء اليوم مع نظيره الألماني هايكو ماس في مدينة هاله ، حيث من المقرر أن يزور المعبد الذي تعرض لهجوم هناك.

وقال رئيس الجالية اليهودية بالمدينة إنه لا يتم استقبال وزير أمريكي كل يوم، وأوضح أنه صحيح أن ذلك يعد تحديا كبيرا، "إلا أنه شرف عظيم أيضا".