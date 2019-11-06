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    تفكيك خلية إرهابية بوسط غرب تونس

    10:04 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    تفكيك خلية إرهابية بوسط غرب تونس

    الامن الوطني التونسي

    تونس - (أ ش أ)

    تمكنت وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني في ولاية القصرين، الكائنة بوسط غرب تونس، من تفكيك خلية تقدم دعمًا لوجستيًا للمجموعات الإرهابية المتحصنة بمرتفعات المنطقة.

    وأفاد مصدر أمني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الخلية تتألف من 8 أشخاص، مشيرا إلى أن العمل الأمني بولاية القصرين متواصل بهدف الحد من الجرائم المنظمة ومكافحة ظاهرة التهريب والارهاب.

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