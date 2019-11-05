الدفاع العراقية تعلن عودة 45 ألفًا للعمل من المفسوخ عقودهم في محاولة للتهدئة

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، إعادة أكثر من 45 ألف من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة .

وذكرت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن" مجمل ما تم إعادتهم للخدمة حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري من المفسوخة عقودهم بلغ 45049 شخصًا ".

وأكدت الوزارة خلال البيان أنها" مستمرة بإصدار الأوامر الادارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة تباعا"٠

يشار إلى أن هناك احتجاجات حاشدة في العراق منذ مطلع أكتوبر ضد الفساد وسوء إدارة الاقتصاد، واستخدمت قوات الأمن اليوم الثلاثاء الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام بدأ منذ عدة أيام في مدينة أم قصر.

و أفاد شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين اليوم الثلاثاء، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء ام قصر في محافظة البصرة 550كم جنوبي بغداد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بشدة، تدخل قوات الأمن العراقية القاسي ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم جوتيرش، ستيفان دوجاريك في نيويورك، إن جوتيرش شعر بالـ "صدمة" جراء كثرة قتلى احتجاجات الأيام الماضية.

وقال المتحدث إنه تم منذ أكتوبر الماضي رصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان جراء استخدام الأسلحة المميتة، جزئيا، مضيفا أنه و وفقا للحصر الذي قامت به الأمم المتحدة فإن 97 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف في العراق منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

تابع المتحدث: "لابد من تمكين الناس في العراق وفي أماكن أخرى من التظاهر بحرية وسلمية، على القوات الأمن أن تلتزم بضبط النفس".

وشدد المتحدث على أنه "من غير المقبول تماما أن يموت متظاهرون".