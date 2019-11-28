"تيك توك" يعتذر لإزالته فيديو عن معسكرات اعتقال المسلمين الإيغور

بكين - (د ب أ)

اعتذر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك الذي يتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا له اليوم الخميس، عن إزالة مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع ينتقد معسكرات الاعتقال الجماعي للمسلمين في الصين.

وقال الموقع إن مقطع الفيديو ، الذي حصل على أكثر من مائة ألف مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، تمت إزالته عن طريق الخطأ بسبب "خطأ بشري".

وقالت فيروزا عزيز، صاحبة مقطع الفيديو الشهير اليوم الخميس، : " أصدرت تيك توك اعتذارًا علنيًا وأعادت لي حسابي".

وانتشر مقطع الفيديو القصير ، الذي ينتقد احتجاز الصين للمسلمين الإيغور الذي احتالت صاحبته في طريقة إذاعته على أساس أنه فيديو تعليمي حول كيفية الحصول على رموش عيون أطول ، يوم الاثنين الماضي ، بعد يوم من نشر مجموعة من الوثائق المتسربة عن تلك المعسكرات.

وسلطت الوثائق المسربة التي نشرت تحت اسم "تشاينا كابلز" الضوء على عمليات الاعتقال الجماعي التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد مسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانج.