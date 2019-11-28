البرلمان الأوروبي يعلن حالة "طوارئ مناخية"

ستراسبورج (فرنسا) - (د ب أ):

صوتت أغلبية واضحة من النواب في البرلمان الأوروبي على إعلان حالة "طوارئ مناخية" في أوروبا اليوم الخميس.

وجرى تمرير القرار الذي يعد رمزيا بشكل كبير بموافقة 429 صوتا ومعارضة 225 صوتا من أصل 673 صوتا تم الإدلاء بها في برلمان الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية. وامتنع 19 عضوا عن التصويت.

وحث نواب الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "على الضمان الكامل بتوافق كل المقترحات التشريعية والمتعلقة بالميزانية ذات الصلة بشكل كامل" مع الحد المستهدف البالغ 5ر1 درجة مئوية على الاحتباس الحراري العالمي، حسبما ذكرت اللجنة البيئية بالبرلمان على تويتر.

ويحدد قاموس أوكسفورد حالة الطوارئ المناخية بأنها "وضع يتحتم فيه اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أو وقف التغير المناخي وتجنب الأضرار البيئية الناتجة عنه التي يتعذر تغييرها ".