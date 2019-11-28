بومبيو: واشنطن تعمل على حرمان إيران من تمويل أجندتها لزعزعة استقرار المنطقة

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو : إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لزعزعة استقرار المنطقة وتمويل أجندته الإمبريالية سواء في بيروت أو بغداد أو دمشق.

وأضاف الوزير - في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية نقلته قناة " سكاي نيوز " الفضائية اليوم الخميس - أن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنه يمثل تهديدا لإسرائيل.

وحول التظاهرات الاحتجاجية في إيران، قال بومبيو : إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرية وأن يحيى حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفى من الكليبتوقراطية ، ويكفي من الثيوقراطية ، ويكفى من الإمبريالية.

وردا على سؤال بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال بومبيو : نحن على ثقة أن قرارنا بشأن المستوطنات صائب وأن المستوطنات ليست في حد ذاتها غير قانونية، مضيفا : أن المحاكم الإسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات بشأن مستوطنات بعينها.

وأكد الوزير الأمريكي أن حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون حلا سياسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير مساحة للتوصل إلى هذا القرار السياسي.

يذكر أن بومبيو كان قد قال - في تصريحات له الأسبوع الماضي : إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، وقد لاقت هذه التصريحات إدانات عربية ودولية أكدت أن هذا الموقف الأمريكي يخالف القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والشرعية الدولية.