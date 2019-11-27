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البرلمان الأوروبي يُصوت على اعتماد المفوضية الأوروبية الجديدة

02:35 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
البرلمان الأوروبي يُصوت على اعتماد المفوضية الأوروبية الجديدة

البرلمان الأوروبي

ستراسبورج (فرنسا)- (د ب أ):

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد المفوضية الأوروبية الجديدة، الأربعاء، مما يمهد الطريق لأن تتولى أورزولا فون دير لاين رئاسة المفوضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووافق 461 عضوا على تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة فون دير لاين، مقابل رفض 157 في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية. وامتنع 89 عضوا عن التصويت.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، التي جرى انتخابها في يوليو الماضي، قد واجهت مهمة شاقة خلال الأسابيع الماضية للانتهاء من اختيار كبار مسؤولي المفوضية الجديدة للخمسة أعوام المقبلة.

وتأجل تسلم الألمانية فون دير لاين لمهام منصبها لشهر واحد بالفعل بعد رفض نواب البرلمان الأوروبي لثلاثة من المرشحين لمناصب في المفوضية.

البرلمان الأوروبي ستراسبورج المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

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