الجيش اللبناني يوقف 4 شبان في طرابلس على خلفية الاعتداء على أحد المكاتب الحزبية

بيروت - (د ب أ):

أوقف الجيش اللبناني ليل الثلاثاء/الأربعاء أربعة شبان في طرابلس شمال لبنان على خلفية اعتدائهم على أحد المكاتب الحزبية، وإلقائهم قنبلة يدوية على عناصر الجيش.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "إثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات ــ طرابلس أربعة أشخاص، وقد عمد أحد الشبّان إلى إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الجيش دون أن تنفجر".

وأضاف البيان أن جنديا في الجيش أصيب "جراء رشقه بالحجارة من قبل أحد المتظاهرين وتم ضبط دراجتين ناريتين".

وبوشر التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان "بإشراف القضاء المختص".

من جهة أخرى سقط عدد من الجرحى في إشكال في بلدة بكفيا في جبل لبنان عندما حاول موكب لأنصار "التيار الوطني الحرً" الدخول إلى البلدة فمنعهم أنصار حزب "الكتائب اللبنانية" وأغلقوا الطريق.

وتدخّل الجيش اللبناني لفض الإشكال، وتمكن من فتح الطريق.