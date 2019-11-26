أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

حماس: السلطة الفلسطينية فضت بالقوة اعتصاما لأسرى محررين في رام الله

10:47 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
حماس: السلطة الفلسطينية فضت بالقوة اعتصاما لأسرى محررين في رام الله

اعتصام أسرى محررين في رام الله

غزة- (د ب أ):

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بفض اعتصام مفتوح للأسرى المحررين اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن أجهزة أمن السلطة اقتحمت في ساعة متأخرة من الليل خيمة الاعتصام للأسرى المطالبين بصرف رواتبهم ومخصصاتهم ومارست "العنف" ضد المعتصمين.

وحملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته ورئيسها محمد اشتية "المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم وتداعياته ونتائجه كافة، وعن سلامة وحياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام".

واعتبرت حركة حماس أن "مواصلة السلطة لسياسة القمع والاختطاف وقطع رواتب الأسرى المحررين تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع عناوين النضال الفلسطيني، وانتهاك صارخ للعلاقات الوطنية".

وكان الأسرى المحررين من سجون إسرائيل يعتصمون وسط رام الله منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على ما يقولون إنه توقف السلطة الفلسطينية عن صرف رواتبهم الشهرية.

حركة حماس السلطة الفلسطينية رام الله الضفة الغربية

الخبر التالى:

ولي العهد السعودي في جولة داخل معرض سيارات (صور)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد