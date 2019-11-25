برلين: ليس هناك غضب أو نزاع بين ميركل وماكرون

برلين- (د ب أ):

نفت الحكومة الألمانية صحة تقرير صحفي عن غضب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية انتقاده لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد أنباء أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن ذلك، قائلا: "في الأساس لا يصح الادلاء بتصريحات بشأن مباحثات سرية".

ولكنه أضاف: "في ذاكرة المستشارة لهذا المساء، ليس هناك شكوى أو غضب أو نزاع".

وكانت الصحيفة الأمريكية ذكرت أن ميركل أعربت عن استيائها من تصريحات ماكرون الأخيرة عن حلف الأطلسي وقالت لماكرون، خلال عشاء مشترك مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم 10 نوفمبر في قصر بيلفو الرئاسي في برلين بمناسبة الاحتفال بإعادة توحيد ألمانيا: "تعبت من لملمة الشظايا... يتعين عليّ دائما إعادة لصق الفناجين التي كسرتها، فقط كي يمكننا الجلوس سويا مجددا".

وأوضحت الصحيفة دون ذكر مصدر أن انتقاد ميركل لماكرون جاء على خلفية تصريحه عن حلف الأطلسي بأنه "ميت دماغيا".

وقال زايبرت: "ما كان هناك (في هذا المساء)، كان جولة رائعة دارت في الأساس عن نتائج القرارات التي تم اتخاذها قبل 30 عاما بشأن إعادة توحيد ألمانيا".

وأضاف أنه إلى جانب ذلك تم التطرق أيضا إلى طرق التناول السياسية المختلفة غالبا بين ألمانيا وفرنسا لموضوعات وتحديدات، وقال إنه تم التطرق أيضا: "لحقيقة أننا نبحث دائما عن حلول مشتركة ونجدها"، مؤكدا أن ذلك كان "محتوى العشاء وروحه".

وكانت ميركل قد رفضت بالفعل تصريحات الرئيس الفرنسي عن الناتو قبل ثلاثة أيام من زيارة ماكرون لبرلين. وقالت ميركل آنذاك إن وجهة نظر ماكرون لا تتطابق مع وجهة نظرها.

وأضاف زايبرت اليوم بالنظر إلى إعاقة ماكرون مؤخرا لبدء مباحثات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الأخيرة، إن هناك دائما طرق تناول سياسية مختلفة بين برلين وباريس تجاه فرادى التحديات.

وتابع قائلا: "يرتبط ذلك بطبيعة الثقافتين السياستين المختلفتين تماما لكلا البلدين"، ولكنه أشار إلى أن هناك "دائما محاولة- ودائما تقريبا تنجح- لإيجاد طريق مشترك وحل مشترك".