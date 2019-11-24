مقتل 7 أشخاص على الأقل بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

روما - (د ب أ):

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ على بعد نحو كيلومترين من شاطئ جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأحد.

وعثرت السلطات على القارب الذي يبلغ طوله عشرة أمتار أمس السبت بعد تلقي بلاغ، وفقا لخفر السواحل الإيطالي.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 149 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، ولكن القارب غرق بعد ذلك بقليل، بسبب ظروف الطقس والبحر السيئة على الأرجح.

وذكرت " أنسا" أن عمليات البحث لا تزال جارية اليوم الأحد. وقال من تم إنقاذهم إن هناك نحو 20 شخصا مفقودون.

وتم فتح تحقيق بشأن الهجرة غير المشروعة والإهمال الذي أدى إلى القتل.