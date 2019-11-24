أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كينيا إلى 29 قتيلا

01:50 م الأحد 24 نوفمبر 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كينيا إلى 29 قتيلا

الفيضانات في كينيا - ارشيفية

نيروبي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الداخلية في كينيا، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة ارتفعت إلى 29 قتيلا.

وكانت موجة طقس سيئة قد ضربت مقاطعة ويست بوكوت، شمال العاصمة نيروبي، يومي الجمعة والسبت. وكان المسؤولون قد صرحوا بأن عدد الضحايا بلغ 24 قتيلا.

وقد دفنت الانهيارات الأرضية بعض الضحايا، في حين جرفت مياه الفيضانات آخرين، بحسب ماقالته الوزارة.

ومازال هناك عدد غير معلوم من المفقودين.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة أرسلت مروحيات عسكرية وشرطية للمنطقة لتكثيف عمليات الإغاثة اليوم.

كما أرسل الصليب الأحمر الكيني فرق إغاثة للمناطق المتضررة.

الفيضانات في كينيا ضحايا الفيضانات كينيا الانهيارات الأرضية

الخبر التالى:

حزب نتنياهو يشهد أول محاولة للإطاحة به منذ إعلان لائحة الاتهام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جريمة عز الضهر".. تطورات واقعة إلقاء جثة في ترعة المريوطية (لحظة بلحظة)