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مصرع عسكريين ماليين وإصابة ستة آخرين في هجوم إرهابي

11:37 م السبت 23 نوفمبر 2019
مصرع عسكريين ماليين وإصابة ستة آخرين في هجوم إرهابي

هجوم مسلح

باماكو - (أ ش أ):

لقي عسكريان ماليان مصرعهما وجرح ستة آخرون خلال هجوم مسلح شنه إرهابيون في مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية الليلة أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش في "أوو" الأمنية التابعة لمنطقة بانبوجارا، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الدرك وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجرحى إلى مركز صحي في المنطقة.

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هجوم مسلح باماكو الأرهاب مالي

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