بريطانيا تتجاوز مهلة الرد على خطاب بشأن مرشحها للمفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب أ):

أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن لندن لم ترد على خطاب أرسلته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بشأن عدم ترشيحها لمفوض قبل انتهاء المهلة التي كان محددا لها منتصف ليلة أمس الجمعة.

وقالت مينا أندريفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل اليوم السبت: "سوف تحلل المفوضية الوضع وسوف تتخذ قرارا بشان الخطوات المقبلة المحتملة ،إذا ما كان هناك أي منها، عندما تعتبر ذلك امرا ملائما".

وأقامت المفوضية دعوى قضائية ضد بريطانيا في 14 تشرين ثان/نوفمبر، وأبلغت لندن بأنها خرقت التزاماتها القانونية تجاه الاتحاد الأوروبي بعدم اختيار مرشح وطالبت برد.

وبموجب الاجراءات المتبعة في هذا الصدد، يمكن للمفوضية الأوروبية إحالة بريطانيا في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية.

من المفترض أن تتشكل المفوضية من مسؤول بارز من كل من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء البالغ عددها 28 دولة. أثار رفض لندن المخاوف بمزيد من التأجيل لبدء رئاسة أورزولا فون دير لاين.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اختيار مرشح، مستندا اولا إلى خروج بلاده المقبل من التكتل، وثانيا إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في بريطانيا في 12 ديسمبر.

وكان من المفترض أن تتولى فون لاين الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته جان-كلود يونكر في الأول من نوفمبر الجاري ولكن اضطرت للتأجيل جراء رفض نواب الاتحاد الأوروبي ثلاثة من المفوضين المرشحين للتكتل.

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تشكيل مفوضيتها الجديدة أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق نواب التكتل علي التشكيل في تصويت يجرى الأربعاء المقبل.