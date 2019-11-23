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ترامب يوضح مستقبل نائبه ووزير خارجيته بعد انتهاء فترة رئاسته

10:28 ص السبت 23 نوفمبر 2019
ترامب يوضح مستقبل نائبه ووزير خارجيته بعد انتهاء فترة رئاسته

دونالد ترامب

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نائبه مايك بنس سيترشح معه من جديد في الانتخابات الرئاسية 2020، مضيفا أنه لا يستبعد ترشح وزير الخارجية مايك بومبيو لمجلس الشيوخ.

قال ترامب، في حوار مع شبكة "فوكس" الإخبارية أمس الجمعة، إن بينس من أنصاري وأصدقائي. وأضاف أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي "ستكون عظيمة" لكن بينس قام "بعمل استثنائي".

وفيما يخص وزير الخارجية مايك بومبيو، قال ترامب إنه قد يرغب في الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس في الانتخابات التشريعية الجزئية عام 2020.

وحسب ترامب فإن بوبميو "يحب ما يفعله" كوزير للخارجية، ولكن إذا ظهر تهديد بأن الجمهوريين قد يخسرون مقعد كانساس في مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل، فبإمكان بومبيو الترشح و"الفوز بهامش كبير".

وكانت الخارجية الأمريكية نفت أخبارا تداولتها وسائل إعلام أمريكية عن نية بومبيو الاستقالة والترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس.

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية مايك بومبيو

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