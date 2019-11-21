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ترودو يعلن عن حكومته الجديدة وسط غضب في غرب كندا

12:22 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
ترودو يعلن عن حكومته الجديدة وسط غضب في غرب كندا

جاستن ترودو

مونتريال - (د ب أ)

كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن حكومته الجديدة، اليوم الأربعاء، مع بدء الليبراليين ولاية ثانية تواجه تحديات بحكومة أقلية وسط غضب متصاعد في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان الغنيين بالنفط بسبب سياسات الطاقة وتغير المناخ.

وفاز الليبراليون بأغلبية المقاعد في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في 21 أكتوبر، ليكونوا بحاجة إلى 13 مقعدا لتشكيل الأغلبية، مما أجبرهم على الاعتماد على أحزاب أخرى للبقاء في السلطة.

كما فشل الليبراليون في انتخاب أي نواب في مقاطعتي إلبرتا وساسكاتشوان، حيث عارضت الحكومتان المحافظتان بشدة سياسات ترودو إزاء فرض الضرائب على إنبعاثات الكربون .

وللتعامل مع تباعد الغرب، رشح ترودو وزيرة الشؤون الخارجية السابقة كريستيا فريلاند لتصبح نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التعاون بين الحكومات على أمل أن تستخدم مهاراتها الدبلوماسية لمعالجة الإحباط السياسي المتزايد في غرب كندا.

يذكر أن حركة ما يسمى بخروج الغرب (ويكست) تطالب بانفصال مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا عن بقية كندا.

جاستن ترودو كندا سياسات الطاقة تغير المناخ
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